Olimpiadi di Los Angeles, ricadute economiche per 40 miliardi di dollari

Ricadute economiche per 40 miliardi di dollari. Questo, secondo uno studio condotto dal Los Angeles County Economuc Development Corporation (LAEDC), l’impatto stimato dei Giochi olimpici e paralimpici i di LA28.

Secondo le previsioni, le Olimpiadi attrarranno 2 milioni di visitatori, che genereranno solo nella contea di Los Angeles una spesa diretta compresa tra 1,6 e 4,3 miliardi di dollari.

Ingenti le ricadute anche sul fronte dell’occupazione. Nella città degli angeli si prevedono infatti tra 126mila e i 224mila posti di lavoro in più.

Poderosi inoltre, secondo quanto riporta travelpulse.com, gli investimenti previsti per l’evento sportivo, sebbene la strategia sia quella di contenere il più possibile le nuove costruzioni. “La portata e l’ampiezza dell’attività economica legata ai Giochi del 2028 sono significative, anche adottando una prospettiva prudenziale”, ha spiegato Stephen Cheung, presidente e ceo della LAEDC.

Si stimano complessivamente 8,35 miliardi di dollari per l’ammodernamento e il potenziamento dell’accessibilità degli impianti estitenti, nonché per il rafforzamento della mobilità e delle connessioni aeroportuali.