Ricerca di Msc Crociere: crescono le vacanze fuori stagione, soprattutto nel Mediterraneo

La vacanza italiana esce dall’alta stagione e apre nuove prospettive al mercato crocieristico. Secondo l’indagine AstraRicerche per Msc Crociere, il 97,8% degli italiani ha già viaggiato o intende viaggiare nei periodi meno richiesti, mentre l’84% lo ha fatto almeno una volta. A guidare la scelta sono tariffe più convenienti, indicate dal 56,8% del campione, minore affollamento, 45,3%, e maggiore tranquillità, 40,1%.

Il Mediterraneo conquista spazio anche d’inverno: piace al 68% degli intervistati e il 50,7% lo considera adatto a una crociera tutto l’anno, contro il 32% che lo lega all’estate. Il 63,6% valuta con favore una partenza invernale e il 63,8% giudica la crociera competitiva rispetto ad altre vacanze. Pesano il rapporto qualità-prezzo, 40,2%, e la possibilità di visitare più mete, 35,2%. Msc schiererà sei navi nel Mare Nostrum, con itinerari di 7, 10 e 12 notti tra Europa e Nord Africa. Dal 6 dicembre 2026 debutterà da Genova Msc World Asia: offrirà crociere di 7 notti, oltre 40 locali, lo scivolo asciutto di 81,3 metri e l’altalena Cliffhanger, sospesa a 50 metri sul mare.