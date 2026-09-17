Jumeirah: il Maltese Falcon approda ai Caraibi

Jumeirah porta l’ultralusso in Atlantico con una nuova Jumeirah Privé Experience: a dicembre 2026 il Maltese Falcon sarà disponibile agli ospiti, per la prima volta, durante la traversata stagionale dalle Canarie ai Caraibi.

Il superyacht a vela di 88 metri partirà da Gran Canaria tra l’1 e il 5 dicembre per dieci giorni di navigazione verso Antigua, seguiti da un soggiorno sull’isola fino a tre giorni. Proposto in full charter e riservato a un unico gruppo privato, ospiterà al massimo 12 persone. A bordo, gastronomia d’autore, programmi wellness e servizio Jumeirah, cinema all’aperto proiettato sulla vela, solarium rotante, palestra e sala massaggi.

Varato nel 2006 e vincitore di oltre 18 premi, lo yacht ha completato un ampio refit.