Decollerà l’8 maggio 2027 il nuovo volo Delta dall’Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport. Il collegamento sarà operato quattro volte a settimana con un A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma diventano, quindi, tre le città italiane servite da Delta per Boston. Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-JFK e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Alcuni voli stagionali inizieranno, inoltre, a operare prima rispetto all’anno precedente.

Salgono così fino a 17 i voli giornalieri di Delta dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30mila posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi. Ma l’estate vedrà anche lo sviluppo del network intercontinentale del vettore

Il network transatlantico Delta crescerà ulteriormente nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno. Delta ha inoltre deciso di allungare la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri maggiori possibilità di visitare le destinazioni durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta.