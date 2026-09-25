Irlanda a TTG con bilancio record e ambizioni per l’inverno

“Il TTG si conferma una vetrina fondamentale per incontrare i professionisti del settore. La presenza in fiera dei nostri undici partner è la dimostrazione tangibile dell’importanza che l’Italia riveste per il turismo irlandese”. Così Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia, commenta la partecipazione dell’ente alla manifestazione riminese.

E a Rimini l’Irlanda arriva forte dei risultati di una stagione da record. Per quanto riguarda, infatti, il mercato italiano i dati preliminari indicano, da gennaio a luglio, una crescita di arrivi del 44% anno su anno. Un risultato che acquista particolare rilievo considerando il valore già espresso nel 2025, quando circa 224mila turisti italiani hanno generato sull’isola d’Irlanda oltre 230 milioni di euro di ricavi e 2,2 milioni di pernottamenti, posizionando il mercato italiano al terzo posto in Europa e al sesto a livello mondiale. A sostenere la domanda hanno contribuito la percezione dell’Irlanda come destinazione vicina, accogliente e sicura e la crescente verso mete con un clima più fresco e temperato nei mesi estivi.

Ottima accessibilità aerea

Altro dato significativo è l’allungamento della permanenza media, arrivata a 10 notti. Nello sviluppo dell’inbound dal nostro Paese un ruolo fondamentale è quello assunto dall’accessibilità, che ha potuto contare su una rete particolarmente ampia di collegamenti aerei diretti, per oltre 1,2 milioni di posti, da venti aeroporti italiani verso i cinque principali aeroporti irlandesi. L’estate 2026 ha visto un incremento del 6% sui voli diretti e per l’inverno 2026/27 i principali operatori aerei hanno confermato tutte le rotte, che si prevedono in incremento del 4%, raggiungendo 410mila posti rispetto all’inverso 2025.

Roma contribuirà in modo particolare a questa crescita, raggiungendo 120mila posti, il 13% in più, mentre il nuovo collegamento easyJet Roma-Belfast, attivo dal 23 ottobre, offrirà un accesso diretto all’Irlanda del Nord e nuove opportunità per la costruzione di itinerari sull’intera isola.

“Siamo entusiasti per la consolidata capacità dei collegamenti aerei invernali, a cui si aggiunge la nuova rotta di easyJet - sottolinea Ercolini -. In questo contesto di forte dinamismo siamo felici di trovare l’Irlanda ancora una volta in evidenza nelle classifiche globali, con il recente riconoscimento Best in Travel 2027 assegnato da Lonely Planet a Killary Fjord nel Connemara, una gemma naturalistica che testimonia il valore autentico delle esperienze che siamo in grado di offrire”.

Il ricco network di collegamenti invernali aiuterà la destinazione nel lavoro sulla destagionalizzazione, a supporto della quale Turismo Irlandese lancia la campagna di comunicazione ‘Winter in Ireland’. Il messaggio centrale della campagna è che la stagione invernale è il momento ideale per sperimentare l’isola in una dimensione più ravvicinata e autentica.