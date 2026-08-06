Maxitruffa online: in 120 prenotano un albergo inesistente

Il meccanismo non è nuovo, ma le dimensioni della truffa stavolta sono decisamente inusuali. Ad aver prenotato una vacanza al “Residence Andrea” di Cesenatico sono circa 50 famiglie, per un totale di oltre 120 persone dal weekend a oggi. Con un problema: il “Residence Andrea” non è mai esistito.

Come riporta tg24.sky.it, i turisti se ne sono accorti solo una volta arrivati in loco. Ed è scattata la macchina della solidarietà del tessuto imprenditoriale locale, con diversi alberghi e campeggi che hanno messo a disposizione sistemazioni a titolo gratuito per i truffati.

Nonostante la diffusione della notizia della truffa, continuano ad arrivare clienti dell’inesistente residence, tanto che la Polizia locale ha affisso cartelli sul posto spiegando che si tratta di un raggiro e invitando a rivolgersi agli uffici del turismo per trovare altre sistemazioni.

Ad oggi sono già 50 le denunce presentate alle forze dell’ordine.