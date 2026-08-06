AmaWaterways spinge sull’Egitto: AmaNubia debutta sul Nilo

AmaWaterways rafforza la presenza in Egitto con AmaNubia, nave fluviale di lusso al debutto sul Nilo nel novembre 2026. Gemella di AmaLilia, accoglierà 76 ospiti in 38 cabine, incluse 15 suite, con interni ispirati ai colori, alle pietre dei templi e alla cultura nubiana.
A bordo offrirà ristorazione mediorientale, spa, area fitness e aree comuni dedicate al relax. Ed egittologi accompagneranno ogni partenza con conferenze e visite guidate.
La nave opererà l’itinerario ‘Segreti dell’Egitto e del Nilo’, che sarà abbinato a soggiorni al Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence.
Il viaggio toccherà le piramidi di Giza, il Grande Museo Egizio, Luxor, Karnak, la Valle dei Re, Edfu, Kom Ombo e Assuan. Inclusa anche una visita privata al Palazzo Abdeen.
La compagnia di crociere prevede, inoltre, il ritorno di AmaDahlia il prossimo settembre, dopo il restyling, in risposta alla crescita della domanda luxury sull’Egitto.
Remo Vangelista