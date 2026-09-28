Gruppo Uvet: business travel in crescita, aumentano viaggi e spesa

Nonostante il rallentamento del mese di agosto, dovuto alle chiusure aziendali, il business travel fa registrare, nei primi otto mesi del 2026, un bilancio positivo. Questo il quadro che emerge dal Business Travel Trend (BTT), l’indice realizzato da Uvet GBT e Centro Studi Promotor per monitorare l’andamento mensile dei viaggi d’affari in Italia, con il 2023 assunto come base di confronto pari a 100.

Da gennaio ad agosto, dunque, il travel value complessivo raggiunge quota 112, sei punti in più rispetto ai primi otto mesi del 2025. Crescono anche il numero di transazioni, a 103 contro 102, e la spesa media complessiva, a 108 contro 104. L’incremento del giro d’affari riflette sia una maggiore spesa per singola operazione, sia un aumento reale dei volumi di viaggio.

A luglio il travel value si è portato a 115, nove punti sopra giugno. Le transazioni, a 108, sono salite rispetto al 102 di giugno, mentre la spesa media, a 107, ha superato di quattro punti il dato del mese precedente (104). La spinta più energica è arrivata dal trasporto aereo, con prezzi più elevati soprattutto per voli e hotel, mentre i volumi sono rimasti sostanzialmente stabili in un contesto geopolitico ancora incerto.

Ad agosto, invece, il quadro mensile si è normalizzato e il travel value si è attestato a 101, in calo rispetto al 115 di luglio, ma ancora superiore al dato di agosto 2025, fermo a 96.