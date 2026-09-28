DreamPacker e GoFar Tribe rafforzano la collaborazione: sette viaggi nel 2027

DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato ai viaggiatori tra i 21 e i 45 anni, rafforza la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore), e Farid Shirvani, e guarda al 2027 con una programmazione ancora più ampia.

DreamPacker nasce per un pubblico giovane che cerca scoperta, socialità ed esperienze locali, ma che allo stesso tempo preferisce partire con un programma organizzato, un accompagnatore dedicato e una formula capace di alternare attività, relax e momenti di vita condivisa. La collaborazione con GoFar Tribe porta all’interno di questo modello la forza delle community digitali e il linguaggio dei creator, trasformando una relazione nata online in un’esperienza reale e di gruppo.

“DreamPacker nasce per interpretare modi diversi di viaggiare all’interno di una stessa generazione. La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale. Con la programmazione 2027 continuiamo ad ampliare le possibilità di scelta, tra nuove destinazioni, esperienze e fasce di prezzo.” ha commentato Luca Prandini, direttore rete diretta e prodotto interno Gattinoni Travel.

Nel corso del 2026 sono già partiti tre viaggi GoFar Tribe, con destinazioni Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti. Altre quattro partenze sono previste entro la fine dell’anno: Sharm El Sheikh il 27 settembre, Giappone il 13 ottobre, New York il 25 novembre e Lapponia il 3 dicembre.

Le prospettive sul 2027

Nel 2027 saranno invece sette i viaggi realizzati in collaborazione con GoFar Tribe. I primi annunciati sono Thailandia, con partenza il 27 febbraio; Giappone il 16 aprile; Grecia il 30 maggio; Sudafrica il 1° agosto.

Parallelamente, la programmazione DreamPacker 2027 si amplia con nuove destinazioni, tra cui Senegal e Mongolia, mantenendo l’attenzione sul rapporto tra contenuto del viaggio e prezzo finale.

L’andamento della domanda restituisce infatti un target 21-45 anni molto articolato. Da una parte emerge una clientela con maggiore disponibilità di spesa, interessata soprattutto a viaggi di lungo raggio e tour ricchi di esperienze e occasioni di contatto con la cultura locale, con mete come Perù, Vietnam e Cina. Dall’altra si conferma una quota rilevante di viaggiatori più attenti al budget, orientati verso destinazioni più vicine e formule mare in grado di combinare semplicità, relax e socialità, come Lampedusa, Kos e altre isole del Mediterraneo.