Gattinoni Travel, il 2025 chiude in crescita

Gattinoni Travel, la business unit leisure del Gruppo Gattinoni dedicata alla progettazione, promozione e vendita di viaggi per il cliente privato, chiude il 2025 con un volume d'affari di 457,8 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto al 2024. La società fa sapere, in una nota alla stampa, che i ricavi, pari a 190,4 milioni di euro crescono del 9%, mentre l'Ebitda sale del 18% raggiungendo i 6,7 milioni di euro.

Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel, commenta così i risultati nella nota: “Il 2025 ha confermato la solidità del nostro modello e la capacità di intercettare una domanda leisure sempre più sofisticata, consapevole e orientata alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio. La crescita dell’outbound insieme al lancio di DreamPacker e al rafforzamento della nostra rete di agenzie ci ha permesso di migliorare volumi, redditività e anche qualità dell’offerta. Flessibilità, consulenza e approccio tailor made sono gli elementi vincenti che Gattinoni Travel garantisce a tutti i viaggiatori”.

Il modello distributivo

Con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, Gattinoni Travel opera attraverso oltre 1.400 agenzie, articolate in 86 agenzie di proprietà (Travel Store), 56 associate in partecipazione (Travel Point), i network di agenzie affiliate Mondo di Vacanze e MyNetwork, e la rete di consulenti di viaggio indipendenti Lab Travel/Euphemia. Le controllate Orchidea Viaggi, Cherry for Fun, Conero Viaggi e il tour operator Egocentro contribuiscono inoltre ad ampliare la copertura geografica e ad arricchire l’offerta.

La piattaforma ecommerce rappresenta, inoltre, sia un canale diretto verso il consumatore sia un supporto operativo utile per l’intera rete.

Sul fronte del prodotto, oltre alle linee consolidate Travel Experience, Tour, Dynamic e Selected, il 2025 ha visto il lancio di DreamPacker, nuova linea di tour di gruppo pensata per il segmento 21-45 anni, con itinerari esperienziali, ritmi e format orientati alla socializzazione e una forte attenzione alla componente social e alla condivisione del viaggio.