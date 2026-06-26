Azioni mirate per rilanciare la domanda. È questa la richiesta che il presidente Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, ha rivolto al ministro del Turismo egiziano Sherif Fathy nel corso dell’incontro svoltosi ieri a Milano.

“Nel corso del meeting, che si incardina nel solco degli ottimi e pluriennali rapporti tra l’associazione e le istituzioni egiziane, sono stati affrontati i principali temi di interesse per il mercato turistico italiano – rende noto Astoi -. Il presidente Ezhaya, pur ratificando il recente, ma ancora flebile, risveglio del mercato, ha rappresentato a sua eccellenza il ministro l’opportunità di adottare azioni mirate. In particolare, Ezhaya ha chiesto di supportare gli operatori con attività che possano rappresentare un acceleratore per recuperare almeno in parte i volumi. È stato evidenziato il problema del caro carburante che, in particolare a Marsa Alam, ma anche nelle altre stazioni, continua ad imporre supplementi irragionevoli rispetto al prezzo ufficiale delle commodity. Per quanto riguarda il tema cruciale dei tempi di rilascio dei permessi di lavoro, il Ministro ha assicurato la velocizzazione delle procedure”.

Fra le altre richieste del rappresentate dei tour operato italiani, la necessità di “rendere pienamente operativo ed efficiente l’aeroporto di Berenice, migliorare la viabilità da Marsa Alam verso Luxor per facilitare la combinazione del prodotto balneare con quello classico”.

L’incontro ha ratificato la volontà condivisa di proseguire nel dialogo a supporto del mercato, degli operatori e della destinazione.