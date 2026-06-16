Quinto anno consecutivo di crescita per Gattinoni Group. Il Gruppo chiude il bilancio 2025 con un volume d’affari complessivo di 753,6 milioni di euro (+8% sul 2024) e un valore della produzione di 326 milioni di euro (+11%), conseguendo un utile netto di 9,6 milioni di euro (+30%), oltre che un incremento del 14,6% di Ebitda (pari a 17,2 milioni di euro).

“Il modello di business integrato che abbiamo ridefinito nel 2022 sta premiando su tutta la linea - ha spiegato alla presentazione dei dati Franco Gattinoni, presidente Gattinoni Group - dal momento che siamo riusciti a sviluppare verticali per ciascuna business unit, investendo 2 milioni di euro in potenziamento tecnologico anche quest’anno e con forti aspettative sia sul progetto Medis applicato al taylor made, sia su Business Cloud. Fondamentali restano poi il potenziamento del management e l’attenzione al personale, che oggi conta in azienda 950 collaboratori e offre un contributo imprescindibile nell’ascolto del cliente, così come nel contributo creativo al prodotto”.

Gli obiettivi del triennio

Obiettivo per il triennio 2026-2028 è dunque una grande crescita per ciascuna delle tre business unit del gruppo (tale da garantire il raggiungimento di 1 miliardo di euro di fatturato), potendo contare da quest’anno anche sull’apertura di un nuovo hub a Roma per valorizzare al meglio il network di agenzie del centro-sud Italia e spingersi oltre le 1400 unità complessive oggi affiliate (di cui 86 di proprietà). “La posizione finanziaria del Gruppo, con un netto di 23 milioni e 100 di euro, risulta estremamente solida - ha precisato Ivano Barzago, cfo Gattinoni Group - e questo consente di guardare al futuro con altrettanta positività, indipendentemente dagli effetti delle tante crisi odierne. Con 458,7 milioni di euro, il volume d’affari della divisione Travel cresce infatti del 5%, raggiungendo un Ebitda di 6,7 milioni: un +18% che conferma il suo posizionamento come motore più grande del gruppo, in grado dunque di valutare ulteriori acquisizioni o partnership in totale serenità, perché capace di integrare armonicamente nuove realtà espansive come avvenuto con Robintur”.