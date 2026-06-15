Sono ideati per dare chiavi di lettura specifiche a chi ha interessi per la fotografia, l’archeologia, l’astronomia o gli eventi particolari i tour tematici di Gattinoni Travel che, a seconda della tipologia d’itinerario, include un accompagnatore dall’Italia, oppure uno specialista nella materia oggetto del viaggio.

È il caso dei ‘Tour Archeo’ in Sicilia, dove l’itinerario in partenza il 16 settembre prevede una guida locale e un’archeologa accompagnatrice. Il tour ‘Sicilia - una Storia Millenaria’ di 7 notti tocca tutte le principali tappe della storia dell’isola partendo dalla costa occidentale, tra le Cave di Cusa dove i Greci estraevano la pietra per costruire i loro templi, e il parco archeologico di Selinunte, uno dei più estesi del Mediterraneo. Si prosegue verso l’antica colonia fenicia di Mozia, raggiungibile in traghetto dallo Stagnone di Marsala, Segesta e il suo tempio dorico intatto sul crinale della collina, i siti di Monte Iato, Himera e Solunto, la necropoli punica nascosta nel cuore di Palermo, i mosaici della Cappella Palatina e del Duomo di Monreale.

Partirà invece il 7 ottobre uno degli itinerari dei ‘Tour Astro’, viaggi in piccoli gruppi con accompagnatore esperto di astronomia. La meta scelta è il Tibet, con 12 giorni tra Lhasa, l’altopiano tibetano e Kathmandu attraversando cinque destinazioni, con sessioni di osservazione serale in tutto il viaggio e una tappa anche al campo base dell’Everest, a 5150 metri d’altitudine, raggiunto in eco-minibus dal Monastero di Rongbuk.