Sono ideati per dare chiavi di lettura specifiche a chi ha interessi per la fotografia, l’archeologia, l’astronomia o gli eventi particolari i tour tematici di Gattinoni Travel che, a seconda della tipologia d’itinerario, include un accompagnatore dall’Italia, oppure uno specialista nella materia oggetto del viaggio.
È il caso dei ‘Tour Archeo’ in Sicilia, dove l’itinerario in partenza il 16 settembre prevede una guida locale e un’archeologa accompagnatrice. Il tour ‘Sicilia - una Storia Millenaria’ di 7 notti tocca tutte le principali tappe della storia dell’isola partendo dalla costa occidentale, tra le Cave di Cusa dove i Greci estraevano la pietra per costruire i loro templi, e il parco archeologico di Selinunte, uno dei più estesi del Mediterraneo. Si prosegue verso l’antica colonia fenicia di Mozia, raggiungibile in traghetto dallo Stagnone di Marsala, Segesta e il suo tempio dorico intatto sul crinale della collina, i siti di Monte Iato, Himera e Solunto, la necropoli punica nascosta nel cuore di Palermo, i mosaici della Cappella Palatina e del Duomo di Monreale.
Partirà invece il 7 ottobre uno degli itinerari dei ‘Tour Astro’, viaggi in piccoli gruppi con accompagnatore esperto di astronomia. La meta scelta è il Tibet, con 12 giorni tra Lhasa, l’altopiano tibetano e Kathmandu attraversando cinque destinazioni, con sessioni di osservazione serale in tutto il viaggio e una tappa anche al campo base dell’Everest, a 5150 metri d’altitudine, raggiunto in eco-minibus dal Monastero di Rongbuk.
Il festival delle lanterne
Laos e Thailandia sono invece i protagonisti di uno dei ‘Tour Event’, che nascono per far conoscere ai clienti festival internazionali, tradizioni locali, grandi eventi sportivi o fenomeni naturali. L’Itinerario ‘Laos e Thailandia - Il festival delle lanterne’ parte il 22 ottobre e dura 8 notti alla scoperta del Loi Krathong, con le lanterne sul Mekong, un appuntamento che si rinnova una sola volta all’anno, quando il fiume si illumina di centinaia di luci che scorrono sull’acqua. In Laos questo evento si chiama Boun Lai Heua Fai, in Thailandia Loi Krathong: un rito collettivo fatto di luce, desideri e tradizioni antiche. Si parte da Vientiane, nel Laos, per poi raggiungere Vang Vieng e i suoi paesaggi di montagne e grotte sacre. Il viaggio prosegue in treno verso Luang Prabang, città Unesco, dove si vive il momento centrale del tour con la preparazione del krathong e la partecipazione alla festa, quando centinaia di luci vengono affidate al fiume. Il viaggio si conclude a Bangkok, tra il Palazzo Reale, il Wat Pho, i canali e la vita vibrante di Chinatown.
Spazio, infine, alla Namibia per uno dei ‘Tour Photo’, riservati a gruppi di massimo 15 persone e caratterizzati dalla presenza di un fotografo esperto per l’intera durata del viaggio. Ogni viaggio include un itinerario completo un workshop fotografico che aiuta i partecipanti, di tutti i livelli, a ottenere immagini di forte impatto emotivo. ‘Namibia - Obiettivo Meraviglia’, che parte il 24 ottobre, tocca tutte le più suggestive località del Paese: il Parco Nazionale Etosha; il Kaokoland e il popolo Himba, una delle tribù più fotografate e meno conosciute d’Africa; le incisioni rupestri di Twyfelfontein, Patrimonio Unesco; le dune di Sossusvlei e il Canyon di Sesriem e, infine, il Kalahari rosso e desertico nell’ultima tappa prima del rientro.
Remo Vangelista