Sono completamente personalizzabili, sia online che in agenzia, le nuove proposte di Gattinoni Travel per l’estate alle porte. Vacanze mare all’estero e tour pensati per adattarsi a diversi modi di viaggiare, dagli itinerari guidati o con accompagnatore ai pacchetti con volo, hotel, trasferimenti e assicurazione inclusi.
Per Creta, ad esempio, la base del viaggio è Gournes, località sulla costa settentrionale, a breve distanza da Heraklion. Tra le esperienze incluse un tour privato con guida locale al Museo Archeologico e al Palazzo di Cnosso, oltre a un’escursione in barca al tramonto. La proposta include voli da Milano a Heraklion, noleggio auto e 7 notti in un 4 stelle.
Per gli amanti di sport acquatici la proposta è Minorca dove, tra le esperienze incluse, ci sono un’escursione in SUP e paddle surf nella Riserva Marina del Nord dell’isola, accompagnati da guide, e una lezione introduttiva alla subacquea a Cala’n Bosch. Voli da Milano Malpensa.
Si parla, invece, di itinerario a data fissa per Stoccolma e le capitali baltiche, con partenza il 13 agosto con accompagnatore da Milano e Bologna e un programma di 6 notti che si snoda tra Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania, a partire da Stoccolma, per poi raggiunge in traghetto la città di Tallinn e proseguire lungo la costa estone fino a Pärnu. Il viaggio continua a Riga, per poi arrivare in Lituania Trakai, incastonata tra laghi e castelli, fino a Vilnius.
Altro tour di gruppo con partenza il 6 agosto, accompagnato da guida locale parlante italiano, ha come protagonista il Madagascar. Da Nosy Be si raggiungono Ankify e l’area di Ankarana, tra savana, risaie e villaggi. Tra le tappe più suggestive, il Parco Nazionale de la Montagne d’Ambre, dove la foresta tropicale ospita diverse specie di lemuri e fauna endemica, da osservare nel loro habitat naturale. La proposta include: tutti i trasferimenti, 9 notti in hotel 4 stelle in camera doppia, 9 colazioni, 7 pranzi, 6 cene, visite ed escursioni con guida parlante italiano e jeep 4x4, assistenza del corrispondente locale e assicurazione.
Remo Vangelista