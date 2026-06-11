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Tour ed esperienze
L’estate secondo
Gattinoni Travel

Tour ed esperienzeL’estate secondoGattinoni Travel
Lituania

Sono completamente personalizzabili, sia online che in agenzia, le nuove proposte di Gattinoni Travel per l’estate alle porte. Vacanze mare all’estero e tour pensati per adattarsi a diversi modi di viaggiare, dagli itinerari guidati o con accompagnatore ai pacchetti con volo, hotel, trasferimenti e assicurazione inclusi.

Per Creta, ad esempio, la base del viaggio è Gournes, località sulla costa settentrionale, a breve distanza da Heraklion. Tra le esperienze incluse un tour privato con guida locale al Museo Archeologico e al Palazzo di Cnosso, oltre a un’escursione in barca al tramonto. La proposta include voli da Milano a Heraklion, noleggio auto e 7 notti in un 4 stelle.

  • Creta
    Creta

Per gli amanti di sport acquatici la proposta è Minorca dove, tra le esperienze incluse, ci sono un’escursione in SUP e paddle surf nella Riserva Marina del Nord dell’isola, accompagnati da guide, e una lezione introduttiva alla subacquea a Cala’n Bosch. Voli da Milano Malpensa.

Si parla, invece, di itinerario a data fissa per Stoccolma e le capitali baltiche, con partenza il 13 agosto con accompagnatore da Milano e Bologna e un programma di 6 notti che si snoda tra Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania, a partire da Stoccolma, per poi raggiunge in traghetto la città di Tallinn e proseguire lungo la costa estone fino a Pärnu. Il viaggio continua a Riga, per poi arrivare in Lituania Trakai, incastonata tra laghi e castelli, fino a Vilnius.

  • Minorca
    Minorca

Altro tour di gruppo con partenza il 6 agosto, accompagnato da guida locale parlante italiano, ha come protagonista il Madagascar. Da Nosy Be si raggiungono Ankify e l’area di Ankarana, tra savana, risaie e villaggi. Tra le tappe più suggestive, il Parco Nazionale de la Montagne d’Ambre, dove la foresta tropicale ospita diverse specie di lemuri e fauna endemica, da osservare nel loro habitat naturale. La proposta include: tutti i trasferimenti, 9 notti in hotel 4 stelle in camera doppia, 9 colazioni, 7 pranzi, 6 cene, visite ed escursioni con guida parlante italiano e jeep 4x4, assistenza del corrispondente locale e assicurazione.

Nosy Be
Nosy Be
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