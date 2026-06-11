Sono completamente personalizzabili, sia online che in agenzia, le nuove proposte di Gattinoni Travel per l’estate alle porte. Vacanze mare all’estero e tour pensati per adattarsi a diversi modi di viaggiare, dagli itinerari guidati o con accompagnatore ai pacchetti con volo, hotel, trasferimenti e assicurazione inclusi. Per Creta, ad esempio, la base del viaggio è Gournes, località sulla costa settentrionale, a breve distanza da Heraklion. Tra le esperienze incluse un tour privato con guida locale al Museo Archeologico e al Palazzo di Cnosso, oltre a un’escursione in barca al tramonto. La proposta include voli da Milano a Heraklion, noleggio auto e 7 notti in un 4 stelle.

Per gli amanti di sport acquatici la proposta è Minorca dove, tra le esperienze incluse, ci sono un’escursione in SUP e paddle surf nella Riserva Marina del Nord dell’isola, accompagnati da guide, e una lezione introduttiva alla subacquea a Cala’n Bosch. Voli da Milano Malpensa. Si parla, invece, di itinerario a data fissa per Stoccolma e le capitali baltiche, con partenza il 13 agosto con accompagnatore da Milano e Bologna e un programma di 6 notti che si snoda tra Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania, a partire da Stoccolma, per poi raggiunge in traghetto la città di Tallinn e proseguire lungo la costa estone fino a Pärnu. Il viaggio continua a Riga, per poi arrivare in Lituania Trakai, incastonata tra laghi e castelli, fino a Vilnius.