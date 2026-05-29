Gattinoni Travel porta il brand DreamPacker al Nameless Festival

Continua il viaggio di DreamPacker tra i festival di nuova generazione. Il brand di viaggi di gruppo di Gattinoni Travel pensato per la nuova generazione di viaggiatori sarà presente al Nameless Festival, in programma al Bione di Lecco da domani al 1 giugno.

La presenza al festival rappresenta per DreamPacker un’occasione per incontrare dal vivo la propria community, dialogare con nuovi potenziali viaggiatori e raccontare un modo diverso di vivere il viaggio: condiviso, autentico, pensato per chi cerca esperienze da ricordare più che semplici spostamenti.

All’interno dell’area del festival sarà presente una postazione di engagement DreamPacker, caratterizzata da un’installazione - un’altalena - pensata come simbolo di leggerezza, divertimento e libertà. Qui il pubblico potrà fermarsi, scattare foto, creare contenuti e lasciarsi guidare dal team DreamPacker in un breve racconto del brand e dei suoi viaggi.

Oltre alle attività di engagement on site sono previsti momenti d’incontro itinerante con lo staff DreamPacker all’interno dell’area del festival, la raccolta contatti attraverso QR code dedicato, sia nella postazione sia in giro per il festival e, inoltre, attività di sampling e distribuzione di sticker per portare il mondo DreamPacker oltre i confini dell’area brandizzata.

“Nameless - spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni - è molto più di un festival: è un luogo dove le persone si riconoscono, si incontrano e condividono emozioni. È esattamente quello che facciamo con DreamPacker quando costruiamo viaggi di gruppo per una nuova generazione di esploratori. Per questo abbiamo scelto di essere qui: per raccontare il nostro modo di viaggiare direttamente a chi ha voglia di partire, conoscersi e vivere esperienze insieme”.

DreamPacker sarà presente a Nameless non solo come sponsor, ma anche con un team dedicato pronto a raccontare i viaggi del brand, ascoltare desideri ed esigenze del pubblico e instaurare un dialogo diretto con i partecipanti.