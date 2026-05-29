Boscolo amplia l’offerta sul Portogallo e punta su nuovi itinerari tra continente e isole. Durante il fam trip in Alentejo, il tour operator ha presentato alle agenzie il nuovo “Lisbona e Alentejo Autentico”, tour di 7 giorni online dalla prossima settimana e in partenza da settembre.

“L’itinerario combina Lisbona con soggiorni a Elvas, esperienze in frantoi, degustazioni in cantina e visite nei borghi storici dell’entroterra portoghese - spiega Salvatore Sicuso, direttore commerciale Boscolo - Abbiamo pensato questo viaggio per chi ha già visto il Portogallo classico e desidera vivere un lato più autentico della destinazione”. Restano centrali per Boscolo anche i tour bestseller tra Lisbona, Porto, Coimbra, Algarve, Madeira e Azzorre, con partenze fino a due volte a settimana e voli Tap Air Portugal bloccati da Roma e Milano.

Una programmazione diversificata

“La nostra forza è la varietà degli itinerari e il controllo diretto del prodotto. Compriamo in diretta il 99,9% del prodotto europeo e questo ci permette standard elevati e una gestione molto stretta della filiera”, sottolinea Sicuso. Tra le novità entra anche il tour “Gran Canaria e Lisbona”, nuova combinazione che abbina cinque notti alle Canarie con stop over nella capitale portoghese.

Cresce inoltre il focus sui prodotti tematici Active e WWF Collection. “Sono viaggi costruiti per clienti che cercano esperienze vere, dalla natura ai trekking fino all’osservazione dei cetacei alle Azzorre”, aggiunge Sicuso.

Infine, novità annunciate anche sul fronte trade con “Book and Go”, il sistema a punti dedicato alle agenzie: ogni pratica genera crediti convertibili in viaggi Boscolo verso Europa, medio e lungo raggio. Fino al 15 giugno è inoltre attiva la promo Estate 2026 con sconti fino a 150 euro a persona sulle partenze di settembre.