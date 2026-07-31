Il marchio Autograph Collection cresce a Roma e sceglie due strutture della famiglia Bettoja: L’Hotel Atlantico e l’Hotel Mediterraneo.

Gli alberghi entrano, infatti, nel portfolio di ACHM Hotels by Marriott, la società presieduta da Antonio Catalán, fondatore di AC Hotels.

È questo il risultato dell’accordo raggiunto con la famiglia Bettoja, proprietaria delle strutture che saranno riunite in un unico hotel sotto il brand Autograph Collection, la collezione di hotel premium dal carattere distintivo di Marriott International, attraverso un processo che si svilupperà in due fasi.

L’ingresso dell’Hotel Atlantico è previsto nel primo quadrimestre del prossimo anno, mentre l’Hotel Mediterraneo entrerà a far parte del progetto nel secondo quadrimestre dell’anno successivo, completando così la creazione di un’unica grande struttura alberghiera. Per la famiglia Bettoja questo accordo segna l’inizio di una nuova fase che consentirà di rafforzare il posizionamento internazionale di due delle sue strutture più rappresentative.

“L’Hotel Mediterraneo e l’Hotel Atlantico - commenta Maurizio Bettoja, presidente Aziende Alberghiere Bettoja - rappresentano una parte fondamentale della storia della nostra famiglia e dell’ospitalità romana. Intraprendere questa nuova fase insieme ad ACHM Hotels by Marriott, una società con una solida esperienza nella gestione alberghiera e una chiara vocazione internazionale, ci permette di proiettare questo patrimonio nel futuro, preservando l’identità e il carattere che hanno sempre contraddistinto entrambe le strutture”.

Due strutture storiche

Situati a pochi passi dalla stazione di Roma Termini, nel cuore del centro storico della Capitale, l’Hotel Atlantico e l’Hotel Mediterraneo fanno parte del patrimonio alberghiero della città e sono gestiti da generazioni dalla famiglia Bettoja, presente a Roma fin dal 1875. La prossimità tra le due strutture e la loro complementarità architettonica hanno consentito di concepirne l’unificazione in un unico complesso alberghiero di maggiori dimensioni.

L’Hotel Mediterraneo, iniziato nel 1938 e progettato dall’architetto Mario Loreti, rappresenta uno dei massimi esempi del Razionalismo italiano. Il suo straordinario valore storico e architettonico gli è valso il riconoscimento del Ministero della Cultura, che tutela sia l’edificio sia gran parte degli interni originali. L’Hotel Atlantico, dal canto suo, condivide la stessa posizione strategica e vanta una lunga tradizione come una delle strutture alberghiere di riferimento della città.

L’operazione rafforza la presenza di ACHM Hotels by Marriott in Italia e consolida il piano di sviluppo della società, che punta ad ampliare ulteriormente il proprio portfolio nell’Europa meridionale. Attualmente ACHM gestisce oltre 75 hotel in Spagna, Italia e Portogallo sotto diversi marchi di Marriott International e prevede di raddoppiare il proprio portfolio, raggiungendo circa 140 strutture nei prossimi anni.