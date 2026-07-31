Smith, ceo Air France-Klm: “Solidità del nostro modello”

Risulta in calo del 71% l’utile netto di Air France Klm nel secondo trimestre di quest’anno. Un ‘crollo’ riconducibile, spiega il gruppo, all’impennata del prezzo del carburante innescata dal conflitto in Medio Oriente, un colpo che il vettore franco-olandese è però riuscito ad assorbire per circa l’85% attraverso l’aumento delle tariffe.
“Grazie a una gestione dinamica dei prezzi e alla disciplina dei costi, siamo riusciti in gran parte ad attenuare questo forte ostacolo, dimostrando ancora una volta la solidità del nostro modello di business - commenta Benjamin Smith, amministratore delegato di Air France-Klm -. Per il futuro, ci aspettiamo di continuare a muoverci in un contesto altamente volatile. La nostra capacità di adattamento, specialmente per quanto riguarda la rete delle rotte, rimarrà uno dei nostri punti di forza principali, insieme all’impegno costante dei nostri team”.
Remo Vangelista