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La Dolce Vita Orient Express, il golf di lusso viaggia sui binari italiani

La Dolce Vita Orient Express, il golf di lusso viaggia sui binari italiani

La Dolce Vita Orient Express porta il golf sui binari con Northern Greens e Italian Swing, itinerari tra sport, ospitalità, cultura ed enogastronomia. Northern Greens, quattro giorni e tre notti da Roma, tocca Royal Park I Roveri, Franciacorta Golf Club e The Club at Castiglion del Bosco. Italian Swing abbina San Domenico Golf Club in Puglia, Castiglion del Bosco in Toscana e Antognolla Golf a programmi per accompagnatori tra benessere, cucina, arte e territorio. Entrambe le proposte prevedono l’accesso al Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup 2023.

A bordo, gli interni di Dimorestudio rileggono l’età d’oro del design italiano con materiali pregiati, cabine, salotti e servizio personalizzato. La cucina dello chef tristellato Heinz Beck valorizza le tradizioni regionali. Prossima partenza di Northern Greens è il 29 settembre 2026, con prenotazioni sul sito Orient Express.

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