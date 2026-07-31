La Dolce Vita Orient Express, il golf di lusso viaggia sui binari italiani

La Dolce Vita Orient Express porta il golf sui binari con Northern Greens e Italian Swing, itinerari tra sport, ospitalità, cultura ed enogastronomia. Northern Greens, quattro giorni e tre notti da Roma, tocca Royal Park I Roveri, Franciacorta Golf Club e The Club at Castiglion del Bosco. Italian Swing abbina San Domenico Golf Club in Puglia, Castiglion del Bosco in Toscana e Antognolla Golf a programmi per accompagnatori tra benessere, cucina, arte e territorio. Entrambe le proposte prevedono l’accesso al Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup 2023.

A bordo, gli interni di Dimorestudio rileggono l’età d’oro del design italiano con materiali pregiati, cabine, salotti e servizio personalizzato. La cucina dello chef tristellato Heinz Beck valorizza le tradizioni regionali. Prossima partenza di Northern Greens è il 29 settembre 2026, con prenotazioni sul sito Orient Express.