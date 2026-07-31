Wizz Air annuncia una nuova fase di sviluppo in Italia con l’apertura di sei nuove rotte da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, operative a partire da dicembre 2026, l’arrivo del 12esimo aeromobile a Malpensa e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada, ampliando le opportunità di viaggio.

Nel dettaglio, i nuovi voli saranno operati secondo il seguente programma dal prossimo dicembre:

- Napoli – Hurghada: tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre;

- Milano Malpensa – Berlino: un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre;

- Milano Malpensa – Cagliari: due voli al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre;

- Venezia Marco Polo – Cagliari: un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre;

- Roma Fiumicino – Santiago di Compostela: due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 14 dicembre;

- Milano Malpensa – Tromsø: due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, a partire dal 15 dicembre.

La crescita in numeri

Le nuove rotte contribuiranno al piano di crescita della compagnia, che nel 2026 metterà a disposizione oltre 32,4 milioni di posti sull'intero network. Il nuovo Airbus A321neo porterà, poi, a 12 il numero degli aeromobili basati a Milano Malpensa, contribuendo alla creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale, fa sapere il vettore in una nota alla stampa.

La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari, ampliando la presenza della compagnia nell’isola e creando nuove opportunità di viaggio tra l’isola e due dei principali bacini economici italiani.

Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi.

A Napoli Capodichino, dopo la rotta per Sharm el-Sheikh, il nuovo volo per Hurghada amplierà il network internazionale di Wizz Air verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile.

Le nuove rotte per Cagliari rafforzano inoltre un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi Wizz Air ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud.