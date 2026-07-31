Il Moige – Movimento Italiano Genitori punta ad ampliare la rete nazionale delle strutture dedicate al turismo delle famiglie con il rilancio e ampliamento del progetto “Ristoranti e Alberghi Family Friendly – Costruire una rete di accoglienza nelle strutture del territorio nazionale per le famiglie”, realizzato con il Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi e sostenuto dal Ministero del Turismo.

Dopo una prima fase sperimentale che ha coinvolto oltre 300 ristoranti, l'iniziativa punta ora a selezionare e mappare 1.000 alberghi e 1.000 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di creare una rete di strutture in grado di offrire servizi rispondenti alle esigenze delle famiglie.

Come candidarsi gratuitamente

Per raggiungere questo traguardo, il Moige ha aperto le candidature rivolte ad albergatori e ristoratori interessati a entrare nella rete Family Friendly, mentre le famiglie potranno segnalare le strutture ritenute idonee a essere valutate. Ristoratori e albergatori di tutta Italia sono invitati a candidarsi gratuitamente sul sito ufficiale del Moige.

L'inserimento nella guida ufficiale sarà subordinato alla verifica del rispetto dei criteri definiti insieme al Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, partner del progetto.

I criteri di valutazione

I criteri di valutazione per i ristoranti riguardano la flessibilità del servizio, la disponibilità di attrezzature dedicate, la sicurezza degli spazi e la qualità dell'offerta gastronomica, con attenzione alla stagionalità e alla biodiversità del territorio.

Per le strutture ricettive vengono invece valutati servizi come il check-in prioritario, camere attrezzate con dotazioni per l'infanzia, ambienti sicuri, aree dedicate alla preparazione delle pappe disponibili 24 ore su 24, miniclub o spazi gioco ed escursioni pensate per le famiglie.

Secondo il Moige, l'adesione alla rete rappresenta per gli operatori non solo un'opportunità di visibilità, ma anche uno strumento per intercettare la domanda del turismo family durante tutto l'anno, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale.