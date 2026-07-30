Royal Caribbean:forte crescita dei‘new to cruise’

Nuovi mercati e nuovi crocieristi. Sono queste le direttrici dello sviluppo del settore secondo Michael Bayley, presidente e ceo Royal Caribbean International, e Jason Liberty, presidente e ceo Royal Caribbean Group.

Bayley parla di “new to cruise”, persone che non hanno mai fatto una crociera. “Per noi rappresentano una componente fondamentale della crescita del business e del marchio”. Royal Caribbean opera in oltre 100 mercati e analizza costantemente il potenziale di ciascuno. Il posizionamento delle navi viene deciso con largo anticipo attraverso piani a cinque o dieci anni. “Decidiamo dove mettere le navi in base a come prevediamo che un mercato crescerà” spiega Bayley. Per l’Italia il tema rientra in una visione più ampia. Liberty sottolinea infatti che oggi i mercati non vengono letti soltanto come Paesi, ad esempio mercato britannico o italiano, ma come comunità di interessi. “Ragioniamo molto di più in termini di gruppi di persone con passioni, stili di vita e interessi comuni” aggiunge.

Le crociere brevi in Europa e nei Caraibi diventano una porta d’ingresso per chi non ha mai provato il prodotto, mentre compleanni, weekend speciali e viaggi celebrativi alimentano la domanda. Dopo la pandemia Royal Caribbean ha visto crescere i new to cruise e i first to brand.

Anche la fedeltà aumenta, sostenuta da tecnologia, programmi loyalty e alta soddisfazione. “Vogliamo avere il marchio migliore in ciascun segmento”, conclude Liberty. Royal Caribbean presidia le vacanze multigenerazionali, Celebrity Cruises il premium, Silversea il lusso e le expedition.