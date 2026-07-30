Il Danieli di Venezia riapre come Four Seasons: restaurati i primi due palazzi storici

Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel riapre finalmente le porte, inaugurando una nuova fase della sua storia dopo il restauro di Palazzo Dandolo e Palazzo Casa Nuova. Lo storico indirizzo su Riva degli Schiavoni torna ad accogliere gli ospiti con 120 camere e suite, che diventeranno 168 nel 2027 con il completamento dei lavori. La struttura entra ufficialmente nel portfolio italiano di Four Seasons ed è guidata dal general manager Christian Zandonella.

Il progetto firmato dall’interior designer Pierre-Yves Rochon restituisce nuova luce agli spazi storici del complesso, recuperando soffitti decorati, scaloni e superfici originali grazie al lavoro di artigiani locali. Gli interni rileggono l’identità veneziana attraverso una palette ispirata alla laguna e materiali come vetro di Murano, pavimenti in terrazzo e tessuti Rubelli.

Tra gli spazi rinnovati anche Terrazza Danieli, il ristorante panoramico con vista sulla laguna guidato dall’executive chef Adriano Rausa. Il percorso di trasformazione continuerò nella seconda metà del 2026 con l’apertura della Danieli Spa, dotata di sale trattamenti, hammam e sauna.