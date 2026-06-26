Aeroitalia: nuove rotte per Milano, Alghero e Olbia da Trieste

Aeroitalia rafforza il presidio sul Trieste Airport. La compagnia aerea ha annunciato l’attivazione di voli annuali verso Milano Linate, e di rotte stagionali verso Alghero e Olbia.

I collegamenti verso Milano saranno operati dal primo luglio 2026 fino al 31 gennaio 2027, agevolando gli spostamenti tra il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia.

Sulla rotta, il vettore garantirà due voli giornalieri dal lunedì al venerdì e un volo giornaliero la domenica.

I servizi verso la Sardegna saranno, invece, operativi dal primo agosto al 14 settembre 2026, ampliando ulteriormente l’offerta estiva da e per il Nord-Est. Il vettore garantirà 2 frequenze settimanali su entrambe le rotte, il lunedì e il venerdì verso Alghero e il mercoledì e sabato verso Olbia.

Tutti i voli saranno operati con ATR 72-600 di ultima generazione, garantendo comfort e sostenibilità.

“L’attivazione del collegamento Trieste-Milano Linate in continuità territoriale rappresenta per Aeroitalia non solo un importante riconoscimento della nostra affidabilità operativa, ma anche una precisa assunzione di responsabilità verso il territorio e la sua comunità - spiega l’amministratore delegato Gaetano Intrieri -. Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire un servizio quotidiano, efficiente e puntuale tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia, rispondendo così alle esigenze non solo dei residenti, ma anche di turisti e operatori economici che scelgono queste regioni. Inoltre, con l’annuncio delle nuove rotte estive verso la Sardegna vogliamo favorire la scoperta e la condivisione di nuove mete, ampliando le opzioni di viaggio verso un’isola di straordinaria attrattività, tanto per il turismo quanto per le relazioni professionali. Siamo certi che queste nuove rotte possano rappresentare una reale opportunità per la crescita del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e della Sardegna”.