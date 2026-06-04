“L’intesa con Aeroitalia segnala che la rotta scelta è ormai chiara: più connessioni capaci di alimentare il network intercontinentale, più presidio del mercato domestico ed europeo, più efficienza industriale”. Spiega così il nuovo corso il ceo di Ita Airways Joerg Eberhart. Dopo le schermaglie del passato i due vettori italiani seppelliscono l’ascia di guerra e scelgono la strada della collaborazione avviando un percorso di cooperazione commerciale.

Il primo passo sarà un accordo di interlinea esteso all’intero network, che sarà attivo a partire dal mese di luglio e coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 26/27. “Uno Special Prorate Agreement (SPA) permetterà, inoltre, di ampliare l’offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione - si legge in una nota congiunta -. Sulla base dei risultati di queste collaborazioni iniziali si valuteranno eventuali ulteriori iniziative di collaborazione”.

Flessibilità

“Questa intesa rafforza la nostra missione di offrire soluzioni di viaggio sempre più flessibili e competitive, potenziando la connettività territoriale e favorendo la crescita del turismo e dell’economia italiana – evidenzia l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri -. Lavoreremo con grande determinazione per rendere operative ed efficaci tutte le sinergie previste nell’accordo, nell’interesse dei nostri passeggeri. Siamo certi che tale collaborazione costituirà un’importante opportunità di crescita, generando valore aggiunto per il sistema Paese”.

Tra i punti chiave della collaborazione c’è la possibilità di incrementare anche la connettività via Roma Fiumicino da e verso la Sardegna, garantendo ai beneficiari della continuità territoriale e, più in generale, ai cittadini italiani una maggiore facilità di spostamento. “Si tratta di una formula che sintetizza l’idea di un hub centrale forte – conclude Eberhart -, alimentato non solo dalla flotta propria ma anche da una rete flessibile di alleanze, pensata per allargare il bacino commerciale, migliorare i riempimenti senza appesantire la capacità diretta e consolidare il ruolo di Ita nel disegno industriale del gruppo Lufthansa”.