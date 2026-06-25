Si riparte in maniera meno timida. Il segnale lanciato in questi giorni da Qatar Airways è chiaro. Dopo mesi difficili, dopo aver spostato gli aerei al sicuro in terra di Spagna, è arrivato il momento di tornare a fare sul serio. Finalmente si riprende quel filo del discorso avviato a inizio '26 che doveva portare a una stagione dai grandi numeri.

Una delle compagnie aeree più “vivaci” del panorama internazionale ha infatti riaperto i rubinetti e così le rotte sono tornate sui vari tabelloni degli aeroporti internazionali.

Mentre gli aeromobili lasciano gli hangar per tornare in pista assistiamo così ad un aumento delle frequenze anche per i nostri aeroporti di Fiumicino e Malpensa.

Oggi pare scontato, ma sino a poche settimane fa era abbastanza impensabile immaginare un ritorno così rapido. L'hub di Doha torna così a ricoprire un ruolo di rilievo nello scacchiere internazionale. Qatar Aiways prevede di gestire 160 destinazioni internazionali nel periodo estivo, dopo aver evidenziato che nei suoi sistemi di prenotazione si viaggia a un recupero di pax del 3-5% settimanale. Servirà ancora qualche tempo per rivedere certi numeri ma la linea tracciata da Qatar Airways parla chiaro. Il costo del fuel è segnalato in discesa e con lui dovrebbero scendere anche i costi delle materie prime collegate. Insomma, non si torna a inizio anno ma si rivedono finalmente gli aeroporti girare su ritmi interessanti.