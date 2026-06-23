Qatar Airways potenzia le operazioni in Italia. La compagnia aerea ha annunciato il rafforzamento degli impegni sulla Penisola in vista dell’estate, attraverso il ripristino di una quota significativa della capacità operativa offerta prima delle tensioni nel Golfo.
A partire da questa settimana, il vettore aumenterà le frequenze su Roma e Milano Malpensa, passando da 14 a 18 voli settimanali in entrambi gli scali.
L’operativo internazionale
A livello internazionale, quest’estate il vettore servirà oltre 160 destinazioni nel mondo attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.
Dal 15 luglio, inoltre, il vettore riprenderà i voli per Tokyo Haneda, incrementandoli fino a raggiungere la frequenza giornaliera a partire dal 1° agosto, offrendo ai viaggiatori italiani maggiori opportunità per scoprire il Giappone.
Remo Vangelista