Sciopero easyJet in Francia: centinaia di voli cancellati

Lo sciopero in corso in Francia del personale di cabina easyJet sta creando non pochi problemi ai voli nel Paese. Da sottolineare che i collegamenti operati da voli basati in altri Paesi non sono interessati.
Come sottolinea preferente.com, lo sciopero è stato indetto in due delle giornate più trafficate dell’anno, a causa di un contenzioso su un aumento salariale.
Secondo le informazioni attuali, le rotte nazionali di easyJet in Francia sono state completamente paralizzate. Il tasso di partecipazione allo sciopero è stato stimato sabato al 68%.
Da sottolineare che dopo Air France easyJet è il principale operatore del trasporto aereo in Francia.
Remo Vangelista