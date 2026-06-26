“Ho comunicato al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e ai componenti del mio Consiglio di Amministrazione la decisione di concludere il mio percorso alla Presidenza di Enit Spa, al termine di due anni che restano tra i più intensi della mia vita professionale. Lo faccio con gratitudine, con la serenità e con l'orgoglio di chi consegna un'istituzione più solida di come l’ha trovata”.

Così Alessandra Priante, presidente del Consiglio di amministrazione di Enit Spa dal 2024, scrive in una nota riportata dall’Ansa. “In questi anni - spiega Priante - abbiamo lavorato affinché l'Italia occupasse il posto che merita nei consessi internazionali dove si decide il futuro del turismo. Ho messo a disposizione dell'Agenzia vent'anni di esperienza maturata nelle grandi organizzazioni mondiali, con un solo obiettivo: che la voce dell'Italia contasse di più, ovunque si discuta di viaggi, cultura e ospitalità. Perché il turismo italiano è oggi una delle grandi storie di successo del Paese: un comparto capace di generare valore, lavoro e prestigio anche nei momenti più difficili”.



Priante rivolge poi “un ringraziamento alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che mi ha voluta per questo incarico nel 2024, ai ministri Daniela Santanchè e Gianmarco Mazzi, al Ministero delle Finanze e all'onorevole Gianluca Caramanna, che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, insieme a tutta la struttura e al personale del Ministero del Turismo. Sono inoltre profondamente grata alle associazioni di categoria, alle Regioni e a tutta l'industria del turismo, con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni in uno spirito di collaborazione, confronto e comune impegno. Ma il grazie più vero va ai miei compagni di viaggio in cda, al management di Enit e alle donne e agli uomini che ne compongono la squadra: è a loro, alla loro resilienza, che dobbiamo buona parte del cammino percorso. Ed è grazie a tutti loro che oggi lascio un'Agenzia più presente sulla scena globale, più autorevole, più consapevole del proprio ruolo strategico per il Paese”.



Priante lascia con in prospettiva un maggiore impegno accademico e nelle istituzioni internazionali. “Chi viene chiamato a guidare un’istituzione - conclude Priante - ha il dovere di servirla con dedizione assoluta, senza mai risparmiarsi, ed è quello che ho cercato di fare ogni giorno. Ora è arrivato il momento di dare un nuovo volto alla mia carriera, tornando a dedicarmi con pienezza a ciò che resta il cuore dei miei interessi: l'impegno accademico e nelle istituzioni internazionali. A chi avrà il privilegio di guidare Enit dopo di me lascio un solo auspicio: continuare a puntare sui giovani e sulla loro formazione, perché è lì che si costruisce il turismo di domani. Il mio lavoro per il turismo italiano e internazionale non si interrompe: cambia soltanto forma, e mi accompagnerà con la stessa convinzione di sempre in ogni nuovo capitolo”.

A seguito della notizia, sono arrivati i ringraziamenti del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: “Ringrazio il presidente Alessandra Priante per l’impegno di questi anni in Enit a favore del Ministero del Turismo - dice -. Non c’è stato il tempo di conoscersi, ma le auguro tutto il bene per i suoi nuovi obiettivi professionali”