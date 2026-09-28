Difetto alla fusoliera di 500 A321neo, Airbus: “Nessun rischio”

Interessa circa 500 velivoli il problema alla struttura della fusoliera dell’A321neo, che la stessa Airbus ha segnalato indicandolo come una questione di qualità e non un rischio per la sicurezza. Una notizia rassicurante, dal momento che circa la metà degli aerei con questo difetto è già in servizio. La problematica riguarda la protezione superficiale della fusoliera, che mostra una difformità tale da poter ridurre nel tempo la resistenza alla corrosione dei componenti.

L’A321neo è il modello più grande della famiglia Airbus A320neo. Secondo la casa costruttrice, l’aeromobile ha una capacità massima di 244 passeggeri e un’autonomia fino a 4.000 miglia nautiche (circa 7.400 chilometri).

Airbus ha affermato di aver individuato e circoscritto la causa del problema di qualità e che è disponibile una soluzione. Si prevede che gli aeromobili già consegnati vengano sottoposti agli interventi necessari durante le operazioni di manutenzione ordinaria, anziché essere ritirati dal servizio a causa del problema.

Secondo una fonte citata da Reuters la versione a lungo raggio A321XLR non è interessata dal difetto segnalato.