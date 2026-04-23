In tempi d’incertezza, il Grande Nord è una garanzia. Non ha dubbi Marco Peci, direttore commerciale e marketing Quality Group, la cui visione di mercato può oggi permettersi di spaziare sino agli estremi del mondo.



“Continuiamo a ricevere richieste per tour di lungo raggio ovunque – dice - ma le proposte faticano a essere finalizzate, perché i collegamenti aerei per le destinazioni appaiono completamente esposti sia alla crisi politica mediorientale in corso, che ai suoi effetti sulle riserve energetiche. La scelta di puntare sull’Artico, invece, fa leva sull’autonomia di gestione offertaci dalla proprietà diretta del Lights of Lapland Resort attraverso Il Diamante, così come dal blocco e dal pagamento anticipato di circa il 90% di posti volo; a risultare di gestione più semplice, al momento, sono infatti i viaggi in Europa”.

Se le destinazioni del gruppo in Sudamerica presentano condizioni di sicurezza altrettanto solide, gli aumenti riguardanti i collegamenti aerei e gli effetti dell’inflazione nei singoli Stati stanno però trasformando il mercato latino in un’area accessibile principalmente al target upscale-luxury, esattamente come alcune destinazioni storiche dell’Africa.

“Penso che siglare partnership con tour operator stranieri sia una via di consolidamento strategico per il futuro - ha evidenziato invece Davide Bomben, presidente dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa e specialista di destinazione per Quality Group - in particolare per quanto attiene l’Artico, che promuoviamo ispirandoci alla visione sostenibile da noi maturata in Africa. Non puntiamo a grandi numeri onde proteggere meglio gli equilibri ecosistemici delle località dove operiamo, ma proprio per questo occorre coprire i posti a disposizione nei momenti meno trainanti della stagione col contributo di operatori partner, esattamente come noi stessi possiamo contribuire alla loro offerta durante il cambio di stagione. L’importante è collocarsi in una fascia di fruibilità del prodotto che resti accessibile, senza rinunciare a esperienze uniche e di qualità”.