Nuovo volo Fiumicino-Santo Domingo per Ita

Ita Airways accelera sul lungo raggio e mette in vendita il nuovo volo diretto Roma Fiumicino–Santo Domingo, prima novità della stagione invernale 2026-2027. La rotta, al debutto dal 30 novembre 2026, sarà operata una volta a settimana il lunedì, con raddoppio dal 14 dicembre anche la domenica fino a fine marzo 2027.

Il collegamento segna l’ingresso della compagnia in America centrale e rafforza il presidio sul continente americano, già servito con voli diretti verso Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina. Operativo con Airbus A330neo in tre classi, il volo si inserisce nella strategia di sviluppo intercontinentale. “Con Santo Domingo rafforziamo la nostra presenza e ampliamo l’offerta da Roma Fiumicino con una destinazione ad alta attrattività”, spiega Emiliana Limosani, chief commercial, network&incentive management officer di Ita, sottolineando l’interesse della novità anche per il trade.