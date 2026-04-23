Catania, Alidays: “Continuiamo a sostenere le agenzie”

“La formazione e il confronto con la rete distributiva rappresentano elementi imprescindibili per sostenere il mercato, interpretando con coerenza il mutamento degli scenari”. Davide Catania, amministratore delegato Alidays, conferma la centralità del dialogo con il trade.

Nonostante lo scenario internazionale, l’operatore sceglie di dare seguito al calendario di appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggi.

Il palinsesto delle iniziative comprende sia gli incontri presso la sede milanese - gli Alidays Home -, sia i roadshow sul territorio nazionale, pensati per rafforzare il contatto diretto con gli adv, consolidare relazioni professionali di lungo periodo e concretizzare nuove sinergie.

“In un contesto complesso come quello attuale è più che mai importante continuare a creare occasioni di incontro per offrire strumenti concreti alle agenzie di viaggi, rafforzare l’interazione con i partner e consolidare il valore della relazione”, conclude Catania.