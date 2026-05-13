Volotea apre l’unico volo diretto tra Italia e San Sebastian. I dettagli

Saliranno a 18 le destinazioni collegate dall’aeroporto di Firenze con Volotea. Ultima new entry annunciata dalla compagnia low cost è la rotta verso San Sebastian, che verrà attivata a partire dal prossimo 21 settembre con due frequenze alla settimana. Si tratterà dell’unico collegamento diretto dall’Italia verso la destinazione spagnola.

“Con questa nuova rotta rafforziamo la connettività internazionale del territorio e sosteniamo i flussi turistici incoming verso Firenze e la Toscana – commenta l’international market director Valeria Rebasti -. Questa nuova rotta si inserisce tra le novità già annunciate da Volotea per il 2026 presso lo scalo Amerigo Vespucci, che prevedono un ampliamento del portfolio di destinazioni con nuovi collegamenti verso Siviglia, Valencia, Oviedo, Strasburgo e Berlino”.