Volotea riattiva la rotta Ancona-Palermo

Tornerà operativo dal 6 novembre l’Ancona-Palermo di Volotea. La low cost riattiverà il collegamento nella stagione invernale, prevedendo due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

La rotta rafforzerà la connettività tra il centro Italia e la Sicilia, contribuendo a sostenere i flussi turistici e i legami tra i due territori anche al di fuori della stagione estiva.

“Il ritorno della rotta Ancona-Palermo rappresenta un segnale concreto del nostro impegno sul territorio marchigiano e della grande collaborazione tra Volotea e l’aeroporto di Ancona – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri passeggeri soluzioni di viaggio comode e dirette durante tutto l’anno, contribuendo allo sviluppo della connettività tra territori e sostenendo al tempo stesso il turismo e l’economia locale.”