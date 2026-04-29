Royal Caribbean inaugura il primo Royal Beach Club in Europa e rafforza l’offerta esperienziale a terra nel Mediterraneo.

Dal 28 aprile la compagnia ha accolto i primi ospiti al Royal Beach Club Santorini, nuova leva strategica integrata nell’escursione ‘Ultimate Santorini Day’, una proposta full day che combina visita alle icone dell’isola e accesso a un beach club. Il pacchetto include trasferimenti sull’isola e tappe a Oia e Fira, con una serie di escursioni alla scoperta della cultura locale e della vitalità urbana.

Il club

Elemento distintivo è l’accesso al beach club, con spiaggia di sabbia vulcanica nera, aree relax attrezzate e servizi premium, tra cui il wi-fi. L’offerta food prevede cucina greca illimitata, formule grab and go e beverage inclusi. L’escursione è prenotabile tramite le agenzie di viaggi.

Si espande così anche in Europa una formula che le crociere hanno iniziato a proporre sempre più spesso nelle aree caraibiche negli ultimi anni. Una modalità che espande ulteriormente le possibilità di business, fornendo anche alla distribuzione una leva ulteriore di vendita.