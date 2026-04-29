Travel Friends, partnership con Ncl per le agenzie

Creare un sistema di iniziative dedicate al trade, che coniughi formazione, conoscenza diretta del prodotto ed efficaci leve commerciali. Questo l’obiettivo del nuovo accordo di co-marketing tra Travel Friends e Norwegian Cruise Line.

“Una partnership - commenta Francesco Paradisi, senior country manager per Italia, Francia, Malta, Cipro e Nord Africa di Norwegian Cruise Line - che rappresenta per noi un modello di collaborazione moderno e dinamico, con un grande potenziale di sviluppo sul mercato italiano. Apprezziamo in particolare l’approccio orientato al trade e l’efficacia del portale Travel Friends, che consente alle agenzie di viaggi di gestire le prenotazioni in modo semplice, intuitivo e immediato. La capillarità della loro rete vendita su tutto il territorio rappresenta inoltre un elemento chiave per rafforzare ulteriormente la presenza di Norwegian Cruise Line in Italia”.

Il roadshow e le visite nave

Le azioni comuni includono roadshow, visite nave e il lancio di un catalogo dedicato alle crociere Ncl. Il roadshow primaverile, che prevede una serie di appuntamenti serali rivolti agli agenti di viaggi, ha già fatto due tappe a Padova e Pescara e le prossime sono oggi a Civitanova Marche, il 12 magigo a Bologna e il 14 a Roma. A queste tappe si affiancano visite nave esclusive nei porti di Salerno, Ravenna e Civitavecchia, per dare la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza Norwegian Cruise Line e approfondire le caratteristiche distintive dell’offerta.

Travel Friends mette a disposizione delle agenzie iniziative commerciali dedicate, come la promozione esclusiva che prevede l’inclusione del pacchetto Free at Sea™ su tutte le prenotazioni effettuate entro il 15 maggio. Le adv possono inoltre accedere al portale Travel-friends.it, che consente di effettuare prenotazioni con disponibilità in tempo reale e conferma immediata, sia per la sola crociera, sia per pacchetti completi comprensivi di voli, hotel, trasferimenti pre e post cruise ed escursioni.