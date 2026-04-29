Meno tasse e più aiuti, le richieste di Aci Europe

L’abolizione delle tasse nazionali sull’aviazione, il mantenimento degli aiuti per gli aeroporti regionali fino a 1 milione di passeggeri all’anno e un’accelerazione sulla decarbonizzazione del settore aeronautico. Sono queste alcune delle richieste avanzate da Aci Europe con il direttore generale Olivier Jankovec nel corso dell’annuale assemblea dell’Airports Council International Europe che, a Torino, ha radunato i rappresentanti dei più importanti aeroporti regionali del continente.

Un’occasione di confronto su vari temi, a partire dall’impatto della guerra in Medio Oriente, dalla conseguente crisi energetica e dalla necessità di politiche nazionali e comunitarie per affrontare questo momento di congiuntura.

Tra le richieste anche la sospensione completa del sistema Schengen Ees in caso di tempi di attesa eccessivi e ingestibili ai controlli di frontiera durante la stagione estiva del 2026 e oltre e lo sviluppo ulteriore degli accordi Open Skies a livello Ue per incrementare la connettività e la competitività.