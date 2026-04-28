Il valore della realtà‘Exist’ tema di TTG-InOut

Rallentare il ritmo, ridurre il rumore dentro e fuori di noi, sottrarsi a una saturazione cognitiva che ci riempie di segnali per riappropriarci di un racconto vero, tracciabile, documentabile, solido. Sono queste le strategie di sopravvivenza ormai indispensabili in un’età di confusione, tra polarizzazione delle idee e proliferazione di opinioni, che ci costringe a vivere costantemente in un equilibrio temporaneo.

Una necessità che può sintetizzare in ‘Exist’, il tema portante dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, in programma a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre 2026.

“In un momento in cui l’instabilità è ormai vissuta come normalità - spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - il messaggio ‘Exist’ significa riprendere coscienza del momento, ritrovare il significato delle cose e una loro prova di esistenza reale, vissuta. Un invito a smettere di attraversare il tempo distrattamente e a trovare valore in ciò che facciamo”.

Un invito a ripensare il tempo

Un sistema che, dunque, sprona il mercato a costruire esperienze vissute. Da questo punto di vista ‘Exist’ si configura come la logica conseguenza di ‘Awake’, il tema della scorsa edizione: mentre quest’ultimo era rappresentativo di un momento di consapevolezza collettiva e di risveglio progressivo, il tema di quest’anno è l’atto conseguente alla presa di coscienza, l’invito plastico a tornare attori del nostro tempo.

“Per le imprese del turismo e dell’hospitality - prosegue Armiri - ‘Exist’ significa progettare esperienze che restituiscano tempo, attenzione, densità. Una risposta concreta alle nuove necessità dei viaggiatori, oggi più che mai alla ricerca di momenti che non siano solo ‘instagrammabili’, ma memorabili perché vissuti all’interno di un viaggio non più visto esclusivamente come intrattenimento, ma anche come momento di riconnessione”.

Esperienza significa autenticità: ‘Exist’ chiama, dunque, il settore a restituire centralità alla prova di vita mostrando ai nuovi viaggiatori anche il ‘dietro le quinte’: il processo, la materia, il territorio e le comunità nella loro realtà quotidiana.

Qui il video di presentazione di ‘Exist’, tema portante dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community