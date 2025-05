Viviamo in una nuova era, spettatori e parte integrante di uno scenario che cambia in modo sempre più accelerato, in un contesto che impone a tutti una capacità di lettura rapida e di adattamento. Nasce da qui ‘Awake To a New Era’, il tema portante dell’edizione 2025 di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, in programma dall’8 al 10 ottobre a Rimini.

“Un messaggio - spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - diretta conseguenza del tema ‘Veritas’ della scorsa edizione. I paradigmi del passato non bastano più per definire la complessità del presente e il turismo dev’essere in grado di modificare le proprie dinamiche per seguire i cambiamenti. In questo senso il ‘risveglio’ significa la presa di coscienza di tutti gli attori del comparto, una sorta di rinascita e di acquisizione della capacità di confrontarsi con un mondo che muta rapidamente”.

“Un presente - aggiunge Armiri - in cui la domanda non è più “cosa accadrà?”, ma “come decidiamo di stare dentro ciò che accade?”.

Affrontare l’ignoto con positività

Il visual scelto per rappresentare ‘Awake’ racconta tutto questo: è un paesaggio senza tempo e senza direzione, volutamente rassicurante. Un’immagine che invita ad affrontare con positività l’ignoto, raffigurando il momento del risveglio in un tempo che, sottolinea Armiri, “può diventare un’occasione per riscrivere il nostro modo di essere, di vivere, di viaggiare, di fare impresa”. Awake è la presa di coscienza collettiva nei confronti di questa nuova era. E il modo in cui scegliamo di viverla farà la differenza. Qui il video di presentazione del tema portante 2025.