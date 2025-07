Tap torna ufficialmente sul mercato. Il Governo portoghese ha infatti dato il via libera al processo di privatizzazione, fermato alla fine dello scorso anno, che prevede la vendita del 49,9% delle quote, con un 5% riservato ai dipendenti.

Secondo quanto riporta El País, l'annuncio è stato fatto dal primo ministro, Luís Montenegro, che ha interrotto la riunione del Consiglio dei Ministri per comunicare la decisione. Durante il suo intervento, ha avvertito che il processo potrebbe venire sospeso, senza che questa decisione comporti indennizzi ad alcuno.

Come noto sono tre i pretendenti alle quote della compagnia portoghese, ovvero Lufthansa, Iag e Air France-Klm, quest’ultima con un punto di domanda considerando la recente operazione che la porterà ad avere la maggioranza della scandinava Sas. Tuttavia le parti dovranno ora studiare le nuove condizioni imposte dal Governo per verificare se l’investimento può ancora avere valore oppure se non sussistono più le condizioni.