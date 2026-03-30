È stata presentata ufficialmente oggi AURA-The Luxury Travel Event powered by TTG, l’evento internazionale interamente dedicato al turismo di lusso, ideato e organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), il cui arrivo era stato anticipato nel corso della cerimonia inaugurale di TTG Travel Experience.

L’evento si svolgerà a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026, alla Fortezza Da Basso, che per tre giorni diventerà il punto di riferimento internazionale per il turismo di alta gamma e nasce con il supporto e la collaborazione di Regione Toscana insieme a Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera.

“AURA nasce da una conoscenza profonda del mercato e da un’esperienza consolidata nella costruzione di piattaforme internazionali. La collaborazione con Firenze Fiera si basa su una stima reciproca con un rapporto iniziato da tempo, e quando abbiamo trovato il progetto giusto abbiamo stretto l’accordo in maniera quasi naturale - ha dichiarato Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, nel corso della conferenza stampa di presentazione oggi a Firenze -. Il nostro know-how deriva anche dal percorso sviluppato nel turismo con TTG Travel Experience, la manifestazione di riferimento che da oltre 60 anni anticipa e interpreta le evoluzioni del settore. Con questo progetto vogliamo offrire al sistema Italia uno strumento concreto per competere nel segmento più alto del turismo globale, creando connessioni di valore tra operatori e buyer”.

In un contesto internazionale sempre più competitivo, AURA si pone come un’iniziativa strategica per rafforzare il posizionamento dell’Italia nel turismo di alta gamma, valorizzando sia le destinazioni iconiche sia quelle emergenti.

“AURA non è solo un evento, ma una piattaforma di business che mette al centro la qualità e l’esperienza - ha aggiunto Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. I dati ci dicono che il lusso sta cambiando: si apre a nuovi territori, a nuove forme di viaggio, a una domanda sempre più orientata all’autenticità. L’Italia ha tutte le carte per guidare questa evoluzione”.

AURA rappresenta infatti l’evoluzione del format Luxury Event by TTG, che nell’ultima edizione ha sviluppato oltre 1.600 incontri business tra operatori, confermando la crescente domanda di esperienze turistiche di fascia alta e personalizzata, e che oggi compie un ulteriore passo avanti con un progetto interamente dedicato al segmento luxury. “Abbiamo avuto richiesta dal mercato di fare un salto in avanti, di portare l’evento a un livello superiore. Da qui, nasce AURA” conclude Armiri.

L’appuntamento mette in relazione diretta l’eccellenza italiana — hotel cinque stelle, dimore storiche, esperienze su misura e servizi esclusivi — con operatori internazionali che incidono concretamente sui flussi del turismo di fascia alta. Tre giorni di incontri b2b e networking internazionale, ma anche un’esperienza immersiva: accanto agli incontri, il format prevede momenti dedicati alla scoperta del Belpaese, della cultura e del saper fare italiano, elementi sempre più centrali nel nuovo concetto di lusso.

Il rapporto Deloitte

Il turismo di lusso e di eccellenza è infatti uno dei segmenti più dinamici del mercato globale. In Italia il valore supera i 9 miliardi di euro di spesa diretta negli hotel a cinque stelle, pari a circa il 16,8% del fatturato complessivo dell’offerta alberghiera nazionale.

Non solo. Secondo Deloitte, che nel corso della conferenza ha presentato un rapporto sul segmento alto di gamma emerge una forte accelerazione degli investimenti: nel triennio 2026-2029 è prevista la nascita di oltre 100 nuovi hotel luxury branded e circa 9.600 nuove camere in Italia. Ma il dato più significativo riguarda il cambiamento strutturale del mercato: il lusso non è più concentrato esclusivamente nelle grandi città, ma si estende sempre più verso destinazioni emergenti e territori con forte capacità attrattiva. Si affermano così numerose località: dalle destinazioni costiere, fino ai laghi, alle aree montane e ai borghi dell’entroterra.

Gli investimenti nel turismo di alta gamma sono sempre più guidati da logiche strategiche: privilegiate le località che combinano qualità del paesaggio, identità culturale e accessibilità infrastrutturale. Tra gli elementi che rendono l’Italia particolarmente attrattiva per nuovi progetti di lusso ci sono il patrimonio culturale e paesaggistico, l’offerta enogastronomica e la possibilità di riqualificare edifici storici in strutture alberghiere di alta gamma. Non a caso quasi il 60% degli investitori indica l’Italia come il mercato europeo più promettente per lo sviluppo di nuovi hotel di lusso nei prossimi tre anni.

In questo contesto, AURA nasce per colmare un vuoto nel sistema, offrendo al mercato italiano uno strumento solido su scala internazionale, ideato e sviluppato da professionisti italiani e costruito a partire da una conoscenza diretta del settore e delle sue dinamiche, capace di generare sviluppo per l’intera filiera.