Tapinassi: “Con AURA la Toscana è palcoscenico dell’hospitality d’alta gamma”

“Un evento che consolida la Toscana come leader dell’hospitality d’alta gamma, un primato confermato dal Premio Eccellenza 2025 che celebra il nostro modello di accoglienza diffuso”. Così Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, commenta il debutto a Firenze, dal 27 al 29 ottobre 2026, di AURA - The Luxury Travel Event powered by TTG.

“La regione, regina mondiale del wedding di lusso e prima in Italia per numero di hotel 5 stelle - aggiunge Tapinassi -, offre un patrimonio unico che spazia dai palazzi storici alle ville d’élite. Questa vetrina si arricchisce con un’offerta capace di fondere l’eccellenza della produzione vitivinicola e del luxury fashion con il nostro saper fare artigiano. Dalle pelli all’oreficeria, la cura del dettaglio consacrata nel Rinascimento in Toscana continua a essere il riferimento del Made in Italy come simbolo mondiale di stile e qualità”.

Un evento ad alto valore aggiunto

“Con il lancio di AURA - afferma Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera - Firenze Fiera conferma il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per eventi fieristici ad alto valore aggiunto, in grado di attrarre investimenti, competenze e flussi internazionali”.

“L’evento, al quale partecipano Toscana Promozione Turistica e Fondazione Destination Florence - ha aggiunto -, è il risultato dell’accordo sinergico stretto fra la nostra società e IEG, due realtà di primo piano nel panorama fieristico nazionale ed internazionale. Un accordo finalizzato a sviluppare negli anni un progetto congiunto altamente qualificato dove Firenze Fiera mette a disposizione il prestigio della location e la propria esperienza nell’organizzazione di eventi di qualità e IEG concorre con il proprio know-how nei format B2B e nella gestione di eventi di grande respiro internazionale”.

L’approdo di AURA - ha dichiara la presidente della Fondazione Destination Florence, Laura Masi - conferma la volontà e la capacità di Firenze di attrarre e ospitare progetti di alto profilo internazionale. La collaborazione tra Toscana Promozione Turistica, Firenze Fiera, Fondazione Destination Florence e Italian Exhibition Group è un esempio concreto di quanto sinergie efficaci sviluppate e nutrite nel tempo possano generare opportunità reali per il sistema locale e regionale. Dopo esperienze recenti, che hanno visto la città apripista a livello nazionale per eventi di questo calibro, AURA ribadisce ancora una volta il ruolo di Firenze come destinazione centrale e punto di incontro privilegiato tra la domanda internazionale e l’offerta italiana di alta gamma, valorizzando in modo strutturato competenze, professionalità e filiere strategiche per il turismo di qualità”.