Un piccolo segnale di apertura nei confronti dell’intermediazione? Potrebbe essere questa una chiave di lettura dell’ultimo accordo siglato da Wizz Air con Ypsilon.net, fornitore globale di tecnologie per il settore travel. La partnership consentirà ad agenzie di viaggi, Ota e partner distributivi di ai contenuti di Wizz Air all’interno dell’ecosistema di prenotazione Ypsilon.
“Questa partnership con Ypsilon.net rappresenta un passo importante nel rafforzamento della strategia distributiva di Wizz Air e nell’ampliamento dell’accesso alla nostra offerta low-fare attraverso i canali globali di distribuzione turistica”, evidenzia Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air.
La low cost si impegna così a rafforzare la disponibilità della propria offerta ultra-low-cost nei canali globali di distribuzione turistica. “Grazie all’ampia piattaforma globale di distribuzione di Ypsilon, Wizz Air potrà rafforzare ulteriormente la propria presenza in numerosi mercati internazionali, mentre noi siamo orgogliosi di supportare una delle compagnie aeree low-cost più importanti e dinamiche d’Europa”, aggiunge Patrick Coulomb, vp sales and marketing di Ypsilon.net.
Remo Vangelista