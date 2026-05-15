Arsenale: Breschi alla guida della prima filiale all’estero a Riyadh

Arsenale apre il primo headquarter internazionale scegliendo Riyadh, in vista dell’avvio delle operazioni di Dream of the Desert, il primo treno ultra-lusso dell’Arabia Saudita sviluppato dalla società. Alla guida Raffaele Breschi nel ruolo di direttore generale di Dream of the Desert e ceo di Arsenale International.

“L’apertura della sede a Riyadh riflette il nostro impegno nel costruire il primo treno italiano, Dream of the Desert, dall’interno del Regno - spiega Breschi -. La collaborazione con i partner nazionali ci consente di sviluppare un’esperienza ferroviaria distintiva a livello globale ma profondamente radicata nella cultura saudita: un progetto che valorizza paesaggi, patrimonio e ospitalità del Regno, definendo al contempo un nuovo standard per il turismo esperienziale nella regione”.

Il team di progetto collaborerà a stretto contatto con i principali stakeholder nazionali – tra cui Saudi Arabia Railways, il Ministero dei Trasporti e dei Servizi Logistici, la Transport General Authority, il Ministero della Cultura, la Saudi Tourism Authority e Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – per garantire la piena operatività e attivare le destinazioni lungo il percorso in vista dei viaggi inaugurali previsti per la fine del 2026.

Dream of the Desert offrirà itinerari immersivi da uno a tre giorni attraverso il Paese, combinando hospitality di alta gamma a bordo ed esperienze curate a terra.