“I risultati conseguiti nel primo trimestre del 2026 evidenziano una crescita significativa del nostro core business degli eventi organizzati, sostenuta dal buon andamento dei volumi e da una dinamica positiva delle attività collegate alle manifestazioni”. Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group, commenta con soddisfazione il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo di IEG, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Gruppo chiude il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 105,0 milioni di euro, in aumento di 2,2 milioni rispetto ai 102,8 milioni di euro registrati al 31 marzo 2025. La crescita del fatturato è stata trainata dalla linea di business degli eventi organizzati, grazie allo sviluppo organico dei prodotti in portafoglio, che ha generato un contributo pari a circa 4,3 milioni di euro, compensando un trimestre meno favorevole del comparto congressuale, caratterizzato da un più basso tasso di occupazione delle sale convegni.

La dinamica positiva del business degli eventi organizzati si è riflessa anche sulla linea dei servizi correlati, che ha registrato un incremento di fatturato di poco superiore a 1,2 milioni di euro.

L’EBITDA Adjusted è pari a 39,5 milioni di euro, in miglioramento di 1,4 milioni rispetto al 31 marzo 2025, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 38,2 milioni.

L’Adjusted EBITDA margin è pari al 37,6%, in miglioramento dello 0,5% rispetto al 37,1% del 31 marzo 2025, per effetto del maggior apporto, nella composizione del fatturato consolidato, del business degli eventi organizzati.

L’EBIT Adjusted ammonta a 33,8 milioni di euro, in aumento di 0,5 milioni rispetto al primo trimestre 2025 al 32,2% dei ricavi, rispetto al 32,4% del 31 marzo 2025, per effetto di ammortamenti in crescita di 0,7 milioni di euro, in conseguenza della piena entrata in esercizio degli investimenti sviluppati nel corso del 2025.

Il Gruppo chiude il trimestre con un utile pari a 22,8 milioni di euro, rispetto a 21,5 milioni del 31 marzo 2025, migliorando il risultato di 1,3 milioni, grazie al risultato della gestione operativa.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2026 è pari a 89,2 milioni di euro, in diminuzione di 1,2 milioni di rispetto al 31 dicembre 2025, in cui era pari a € 90,4 milioni. La componente monetaria migliora di 9,3 milioni, sostenuta da un miglior andamento del capitale circolante rispetto al primo trimestre 2025 e nonostante l’assorbimento di € 14,9 milioni destinati ad investimenti ed acquisizioni, mentre la componente non monetaria ha impegnato risorse per 8,3 milioni per effetto della sottoscrizione di nuovi contratti di locazione e la rilevazione di una nuova put option.

“La performance registrata nel periodo - sottolinea Peraboni - conferma la solidità del posizionamento del Gruppo e la capacità di intercettare una domanda in costante evoluzione. Nel trimestre la calendarizzazione di alcuni congressi ha determinato una loro diversa contribuzione nel corso dell’esercizio, senza modificare le attese complessive sull’andamento annuale del business. In questo contesto, il trend operativo del Gruppo si conferma positivo e coerente con le aspettative del management”.

“Continuiamo a lavorare - aggiunge il ceo di IEG - seguendo le direttrici delineate nel Piano Strategico 2025-2030, con particolare attenzione allo sviluppo del portafoglio eventi, al rafforzamento della presenza internazionale e all’evoluzione della nostra offerta. In questa direzione si inserisce anche l’operazione conclusa in Brasile nel settore degli ingredienti funzionali, della salutistica e degli integratori, che amplia ulteriormente il presidio del Gruppo in mercati ad elevato potenziale di crescita e ad alto contenuto di innovazione. In questo contesto riteniamo che le guidance per il 2026 comunicate al mercato restino pienamente confermate, nonostante l’instabilità del contesto geopolitico internazionale”.