airBaltic: nuovo volo Torino-Riga per la winter

Decollerà il 30 gennaio con frequenza settimanale, ogni sabato, il nuovo volo Torino-Riga di airBaltic. Un collegamento diretto, pensato per favorire i flussi di turismo invernale, rivolgendosi agli sciatori che dai Paesi Baltici scelgono le Alpi Occidentali per le proprie vacanze sulla neve. Il volo partirà da Torino alle 18,30, raggiungendo la capitale lettone alle 22,15. Il ritorno è previsto sempre il sabato alle 9,15, con atterraggio a Caselle alle 11,10.

“Con questo collegamento - commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport - introduciamo una destinazione finora non servita dal nostro scalo, che contribuisce ad ampliare ulteriormente il network e a consolidare il percorso di crescita intrapreso da Torino Airport. La nuova rotta s’inserisce nel più ampio trend di sviluppo della connettività a supporto del territorio e rappresenta un’opportunità per sostenere la crescita del turismo invernale in Piemonte, favorendo l’accesso alle Alpi Occidentali da un mercato dei Paesi Baltici fino ad oggi non direttamente collegato”.

Riga, cuore culturale dei Paesi Baltici e porta d’accesso al Nord Europa, è inoltre una destinazione di interesse sia turistico, sia business. La rotta offrirà, poi, opportunità di prosecuzione via Riga verso diverse destinazioni nordeuropee del network airBaltic, tra cui ad esempio Göteborg, Oslo, Bergen, Trondheim, Reykjavik e alcune città della Finlandia come Turku, Tampere e Oulu, ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri in partenza dal Piemonte e dal Nord-Ovest.

“Il nuovo volo - aggiunge Mantas Vrubliauskas, VP Network Manager di airBaltic - va a completare il servizio già esistente per Vilnius, in Lituania. Torino sta diventando una destinazione sempre più popolare per i viaggiatori dei Paesi baltici, offrendo ottime opportunità per le vacanze sulla neve e contribuendo al turismo incoming. L’Italia è uno dei principali mercati che serviamo dai Paesi baltici”.