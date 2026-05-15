Airkenya: voli safari garantiti e ampliamento della flotta

Per Airkenya, che controlla Regional Air in Tanzania e AirLink Uganda, le prospettive operative sono positive e prevedono un aumento della flotta, che sta passando ai più affidabili e confortevoli aeromobili bimotore salendo dagli attuali 7 velivoli - tre Dash 8, un Dash 7 pressurizzati e tre Twin Otter - a 8 entro fine anno, con ulteriori Dash 8 successivi. La contrazione dei voli Qatar ed Emirates ha inevitabili ripercussioni sul trasbordo dei principali mercati europei, nordamericani e sudamericani e sui rincari: “Le prenotazioni stagnano a causa del supplemento carburante, noi abbiamo scorte di fuel sicure e quando inizieranno ad arrivare le prenotazioni last minute prevediamo un forte aumento di tutto il booking” spiega Jared Mdamu, sales manager Airkenya, intervistato a Indaba.

La resilienza del mercato, infatti, mitiga l’over pricing: “Il nostro turismo sostiene gli ecosistemi, la fauna selvatica e le comunità ospitanti con la consapevolezza di lasciare un impatto positivo e questo ci dà speranza”. Il cliente di lusso americano e inglese, ma anche sempre più spagnolo e italiano “che vuole vivere la natura prima di andare al mare”, massimizza il tempo e raddoppia le esperienze nei parchi nazionali: “Colleghiamo circuiti di destinazioni riducendo da 14 a 7 giorni un itinerario con spostamenti senza frizioni e rinunce nei tre Paesi dell’Africa orientale” prosegue Mdamu.

Le rotte con pacchetti safari

In Kenya, Airkenya vola ad Amboseli, offre tre volte al giorno collegamenti verso il Masai Mara ed è l’unica compagnia che vola al Meru National Park con voli di linea. Poi, Lewa, Loisaba e Samburu, regno dei big 5, i safari in bicicletta e notturni e il pacchetto con colazione nel Mara e pranzo nel Serengeti o viceversa. Aerolink Uganda propone esperienze quali il gorilla tracking nella zona occidentale, le aree di osservazione degli scimpanzé, il Nilo e le cascate Murchison, mentre in Tanzania Regional Air apre le destinazioni del Serengeti da Nord a Sud, comprendendo Manyara, Ngorongoro e Zanzibar.