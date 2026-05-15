easyJet apre le prenotazioni per la primavera 2027

easyJet ha aperto le vendite per la prossima primavera sull’Italia. Oltre 5,4 milioni i posti disponibili su quasi 30 mila voli, tutti prenotabili con la formula lanciata poche settimane fa dalla low cost, ‘Prenota senza pensieri’. Uno strumento garantisce che le tariffe non subiranno alcun aumento dopo la prenotazione, proteggendo i viaggiatori dai rincari dei costi del carburante. Inoltre, nella remota eventualità in cui si rendesse necessario cancellare un volo per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia, ai passeggeri sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo.

Diverse le destinazioni leisure che saranno raggiungibili dalla Penisola con il nuovo orario, sia per quanto riguarda le principali destinazioni balneari italiane ed estere, sia sul fronte dei city break in alcune delle città europee più richieste dal pubblico.