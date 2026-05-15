Da Londra alla Svizzera in treno, il progetto di Eurostar e Sncf

Un collegamento ferroviario diretto tra il Regno Unito e la Svizzera. È quanto prevede un memorandum d’intesa firmato da Eurostar, Ffs e Sncf Voyageurs. L’intesa segue l’accordo di cooperazione siglato dalle società lo scorso marzo per rafforzare la partnership e valutare nuove rotte transfrontaliere.

Nei piani dei tre operatori ferroviari, riporta Travel Mole, vi è lo sviluppo di collegamenti diretti della durata di 5 e 6 ore tra Londra e città svizzere strategiche come Zurigo, Basilea e Ginevra.

Con la firma del memorandum, le società possono avviare la fase di analisi dei modelli operativi necessari alla futura attivazione del servizio. Tra i nodi da sciogliere diversi aspetti tecnici e istituzionali, tra cui i controlli doganali, gli accordi intergovernativi, l’adeguamento infrastrutturale e la disponibilità di materiale rotabile compatibile.

L’avvio operativo del collegamento non è previsto prima del 2030.